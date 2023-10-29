Gmail'deki arama çubuğu Material 3 tasarımına uygun hale getirildi

Gmail Android uygulamasında yapılan güncellemeyle arama çubuğu, Material 3 tasarımına uygun bir boyut ayarlamasından geçti. Çubuk daha yüksek hale getirildi ve renklendirmede ayarlamalar yapıldı. Bu değişiklik, dokunmatik hedefi geliştirirken diğer içerikleri etkilemedi.

Gmail Android uygulamasında farklı bir şey fark ettiyseniz, gözleminiz doğru. Google Chat'te olduğu gibi Gmail'deki arama çubuğu da en son Material 3 tasarım yönergelerine uygun olarak bir boyut ayarlamasından geçti.

Google uygulamalarındaki arama baloncuklarının hepsi büyütüldü: Material 3 tasarıma geçiliyor

Özellikle, çubuk artık 56dp yüksekliğinde, önceki 48dp'den daha yüksek ve Arama bileşeni için M3 önerileri ile uyumlu. Bu değişiklik, ortalanmış metnin üstünde ve altında daha fazla dolgu sunuyor ve Google ayrıca renklendirmede de ayarlamalar yaptı. Bazı durumlarda, gri gölgelendirmede bir artış ve Dinamik Renkte bir azalma ya da yokluk söz konusu.

Alan ekranda biraz daha yükseğe konumlandırılmış olsa da, ekrandaki diğer içerikleri önemli ölçüde etkilemiyor; yalnızca aşağı doğru marjinal bir kayma var. Bu değişiklik önemli bir işlevsel değişikliğe yol açmıyor, ancak Material You'nun daha geniş bileşenlere yönelik eğilimiyle uyumlu olarak dokunmatik hedefi geliştiriyor.

Yüzler gülüyor: Google'ın kaç para kazandığı belli oldu!

Bu değişiklik ilk olarak hem Gmail (hala spesifik olmayan bir alt çubuğa sahip) hem de Google Chat'in 2023.10.15.x sürümlerinde görüldü. Bu uygulamalar Google Workspace paketinin ayrılmaz parçalarıdır ve Drive, Keep, Docs, Meet ve daha fazlası gibi diğer uygulamalardaki arama alanları için olası bir güncellemeye işaret etmektedir. Bu düzenlemenin diğer Google uygulamalarına da yayılması bekleniyor.

Daha önce, birçok birinci taraf uygulamada tam genişlikte arama alanları ekrandaki en önemli unsur olarak yer alıyordu. Ancak Google Mesajlar kısa süre önce ana ekran yenilemesinde bu tasarımdan uzaklaştı ve Play Store arama alanını daralttı. Özellikle, Google (Arama) uygulaması, tasarımın geri kalanıyla tezat oluşturan Keşfet akışının üzerinde hala oldukça büyük bir alana sahip.