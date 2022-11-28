FIFA 23 yayını, Dünya Kupası maçı zannedildi!

Electronic Arts tarafından geçtiğimiz ay piyasaya sürülen Fıfa 23, oyuncular tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Öyle ki gerçekçiliği ile dikkat çeken oyun, geçmişte de sıkça görülen bir kandırmacaya yol açtı.

FIFA 23 YAYINI DÜNYA KUPASI MAÇI ZANNEDİLDİ

Geçtiğimiz günlerde Almanya ile Japonya arasında geçen Dünya Kupası maçı, futbol severler tarafından büyük merakla bekleniyordu. Bu durumu fırsata çeviren bir YouTube kanalı ise açtığı yayınla FIFA 23'teki Almanya – Japonya karşılaşmasını gerçek Dünya Kupası maçıymış gibi sundu ve binlerce kişi tarafından aynı anda izlendi.

VNExpress'in haberine göre kanal, yayın başlığında gerçek Dünya Kupası maçıymış gibi ifadelere yer verdi. Yayının daha gerçekçi görünmesi için oyunun hızını yavaşlattı ve gerçek hayatta olduğu gibi maçın süresini 90 dakika olarak ayarladı.

Bazı kullanıcılar, görüntülerin gerçek olmadığını anlayıp yayının sohbetine yazdı. Ancak özellikle mobil kullanıcılar ve sohbet kısmını takip etmeyenler bu mesajları görmeyerek yayını gerçekmiş gibi izlemeye devam etti.

Kanalın bu yayın üzerinden para kazanıp kazanmadığı belli değil ancak izleyici sayısına bakacak olursak, oldukça yüksek rakamlarda bir kazanç elde edilebilir. Yayının kandırmaca olduğunu fark eden kullanıcıların şikayetleri üzerine videonun para kazanma özelliği kapanmış da olabilir.

FIFA 23'te gerçekleşen bu duruma benzer olaylar geçmişte de sıkça yaşandı. Öyle ki bir TV kanalı, askeri rol yapma oyunu ARMA 3'ten görüntüler alarak Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş başlığında seyircilere servis etmişti.