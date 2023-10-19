Exxen Üyelik İptali Nasıl Yapılır? Rehber

Exxen platformundan memnun kalmayan veya iptal etmek isteyen kullanıcılar için Exxen üyelik iptali rehberi hazırlandı. İşlem birkaç tıklama ile tamamlanabilir.

2021 yılının ilk gününde yayın hayatına başlayan ve ülkemizde "Yerli Netflix" olarak tanımlanan Exxen aradan geçen bir yılın ardından 1 milyondan fazla kullanıcıya ulaşmayı başardı. Abonelik ücretini fazla bulmaktan, içerikleri yetersiz bulmaya kadar herhangi bir sebepten dolayı üyeliğini iptal etmek isteyen okurlarımız için Exxen üyelik iptali / Exxen abonelik iptali rehberi hazırladık.

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Exxen üyelik iptali nasıl yapılır? Exxen abonelik iptali

Eğer Exxen platformundan memnun kalmadıysanız ya da iptal etmek istiyorsanız, Netflix ve benzer platformlarda olduğu gibi birkaç tıklama ile işlemi tamamlamanız mümkün.

1 – İlk olarak www.exxen.com/tr adresini açın ve hesabınıza giriş yapın.

2- Sağ üstte isminizin ve profil fotoğrafınızın bulunduğu kısma tıklayarak ve Hesap ve Ayarlar bölümüne geçiş yapın.

3 – Abonelik Bilgilerim kısmında abonelik durumunun sağında bulunan Üyeliğimi İptal Et bağlantısına gidin.

4 – Hesap silme talebinizi onaylamak için şifrenizi girdikten sonra "Profilinizi sildiğinizde profile ait tüm listeler ve izleme geçmişi de silinecektir. Devam etmek ve profili silmek istediğinize emin misiniz?" uyarısı karşınıza çıkacak.

5 – Evet seçeneğine tıkladıktan sonra Exxen üyelik iptal işlemini gerçekleştirmiş olacaksınız.

"Your profile has deleted" (profiliniz silinmiştir) uyarısı hesap silme işleminin başarıyla tamamlandığı anlamına geliyor. Geri giriş yapmaya çalıştığınız takdirde hesabınıza giriş yapamayacaksınız. Böylece Exxen aboneliğiniz de durdurulmuş olacaktır.

Canlı sohbet aracılığıyla iptal nasıl yapılır?

Hesabınızı silmeye çalıştığınızda başarısız olduysanız ya da silindiğinden tam emin değilseniz, ikinci bir yol olarak bu link üzerinden Exxen canlı destek hizmetine bağlanarak hesap silme konusunda talepte bulunabilirsiniz.

Exxen üyelik iptali işlemini tamamladınız mı? Exxen abonelik iptali süreci hakkındaki görüşlerinizi ve iptal sebebinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.