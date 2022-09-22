Etkileyici halkalara sahip tek gezegen Satürn değil!

Genellikle Satürn'ü etkileyici halkaları ile tanıyor olsak da Neptün de sahip olduğu halkalar ile oldukça etkileyici görünüyor.

2021 yılının Aralık ayında fırlatılan James Webb Uzay Teleskobu, kalibrasyon çalışmalarının tamamlanması ile Temmuz ayından bu yana yeteneklerini sergiliyor. En güçlü uzay teleskobu olan James Webb, galaksimiz ve ötesinde neler olduğunu bizlere ayrıntılı bir şekilde gösteriyor.

James Webb, Neptün'ün halkalarını görüntüledi

James Webb Uzay Teleskobu'nun çektiği görüntüler bu sefer ise Neptün'den geliyor. Genellikle Satürn'ü halkaları ile tanıyor olsak da Neptün'ün de etrafında dolanan büyüklü küçüklü gök cisimlerinden oluşan bir halkası bulunuyor. James Webb de bu halkaları en net şekilde bizlere sundu.

James Webb'ten bir ilk! Güneş sistemi dışında bir gezegeni görüntüledi

Neptün'ün halkalası daha önce 1989 yılında göreve çıkan NASA'nın Voyager 2 adlı uzay aracı tarafından gözlemlenmişti. Aradan geçen uzun sürenin ardından Neptün'ün etkileyici halkaları bir kez daha gözler önüne serildi. NASA, James Webb Uzay Teleskobu tarafından çekilen görüntüleri paylaştı.

Gazegenin sahip olduğu halkaların şimdiye kadarki en net görüntüleri birçok detayı da ortaya çıkarıyor. Paylaşılan görüntülerde Neptün'ün parlak halkalarına ek olarak, gezegenin etrafında dolaşan tozlardan oluşan şerit de gözler önüne serildi.

Webb ayrıca Neptün'ün bilinen 14 uydusundan yedisini de görüntülemeyi başardı. Paylaşılan görüntülerde parlaklığı ile öne çıkan gök cismi sizi yanıltmasın. Bu oldukça parlak gök cismi bir yıldız değil sadece Neptün'ün büyük ve sıra dışı uydusu Triton.

Yoğun ve donmuş bir nitrojen tabakası ile kaplı olan Triton kendisine çarpan güneş ışığının ortalama yüzde 70'ini yansıtır. Bu nedenle de paylaşılan görüntüde Neptün'ü gölgede bırakmış durumda. Önümüzdeki yıl hem Triton hem de Neptün için yeni Webb çalışmalarının yapılması planlanıyor.

Neptün, sahip olduğu gizem ve halkaları ile en az Satürn kadar etkileyici görünüyor. Peki siz Neptün ve sahip olduğu halkalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.