Elon Musk, iflas eden bankayı satın alabilir!

ABD'nin en büyük 16. bankası olan ve 6 binden fazla çalışana yer veren Silicon Valley Bank (SVB), geçtiğimiz günlerde iflas bayrağını çektiğini duyurdu. 2008'den bu yana en büyük bankacılık krizi olarak görülen bu olaya, Elon Musk da dahil oldu. Twitter'dan yaptığı açıklamada Musk, Silicon Valley Bank'ı almaya açık olduğunu söyledi.

Elon Musk, Silicon Valley Bank'a talip oldu

Silicon Valley Bank'ın (SVB) batması ve iflas duyurusunda bulunmasından sonra, birçok yatırımcı ve müşteri yeni bir ekonomik krizin kapıda olup olmadığını düşünmeye başladı. Bazı kişiler ise Twitter'ın bankayı satın alması gerektiğini ve dijital hale getirmesi gerektiğini öne sürdü.

Razer CEO'su Min-Liang Tan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bence Twitter SVB'yi satın almalı ve dijital bir banka olmalı" ifadelerini kullandı. Elon Musk ise bu fikre sıcak baktığını ima ederek "Bu fikre açığım" yanıtında bulundu.

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Twitter, Blue aboneliği ile platformda daha fazla finansal işlere girmeye başladı. Bu yüzden Silicon Valley Bank'ı satın almak bu hizmetleri geliştirmeye yardımcı olacak. Ayrıca bazı kullanıcılar, Twitter'ın, SVB'yi dijital bankacılık için kullanabileceğini öne sürdü.

Musk'ın birçok kez şaka amaçlı açıklamalarda bulunduğunu biliyoruz. Ancak sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın aldığını düşünürsek, bu açıklamalarını göz ardı etmemek gerekiyor. Musk'ın ayrıca PayPal'ın kurucu ortaklarından biri olduğunu da hatırlatalım.

Banka sektörüne girmenin yanı sıra, Musk'ın yeni bir şehir inşa edeceği de gündemde. Musk bu oluşumu SpaceX ve Boring Factory tesislerinin yanındaki bir alana kurmayı planlıyor. Teksas eyaletine kurulacağı iddia edilen şehirde, çalışanların yaşayacağı bildirildi.

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