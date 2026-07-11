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2 milyon avro'luk destek

2 milyon avro'luk destek
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Düzce Üniversitesi koordinatörlüğünde hazırlanan EDUVENTURE projesi, Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü tarafından 2 milyon avro bütçeyle desteklenmeye hak kazandı. Proje, STEM alanlarında girişimcilik ve üniversite-sanayi iş birliğini geliştirmeyi hedefliyor.

Düzce Üniversitesi koordinatörlüğünde ve Düzce Teknopark ortaklığı ile hazırlanan EDUVENTURE projesi, EIT Higher Education Initiative Call for Proposals 2025 kapsamında 2 milyon avro bütçeyle desteklenmeye hak kazandı.

Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü'nün yükseköğretim kurumlarında inovasyon ve girişimcilik kapasitesini güçlendirmeyi amaçlayan EIT Higher Education Initiative programı kapsamında desteklenen EDUVENTURE, STEM alanlarında girişimcilik, yenilikçilik, araştırma çıktılarının ticarileştirilmesi ve üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirilmesine odaklanıyor.

Düzce Üniversitesi koordinasyonunda yürütülecek proje; Türkiye, İspanya, Almanya, İsviçre, Avusturya, Letonya, Polonya ve Kolombiya'dan üniversiteler, teknoparklar, sanayi ve iş dünyası temsilcilerinden oluşan uluslararası bir konsorsiyum yapısıyla hayata geçirilecek.

EDUVENTURE kapsamında STEM odaklı projeyle; girişimcilik eğitimleri, uygulamalı bootcamp'ler, sanayi challenge çalışmaları, girişim destek süreçleri ve üniversitelerde inovasyon kapasitesini güçlendirecek kurumsal mekanizmalar geliştirilecek. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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