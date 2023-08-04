Duygu Köseoğlu'nun telefonunda neler var?

Fenomenlerle "telefonunda ne var?" serimiz hız kesmeden devam ediyor. ShiftDelete.Net ekibinden Samet, ünlü YouTuber Duygu Köseoğlu'nu ağırladı. Duygu Köseoğlu'nun telefonunda neler olduğunu ve teknolojiyle ilgili tercihlerini konuştular.

Fenomenlerle "telefonunda ne var?" serimiz hız kesmeden devam ediyor. Önceki bölümlerde Nalet Bebe, Doğan Kabak gibi fenomenlerin telefonlarına girip neler olduğuna bakmıştık. Bu videomuzdaysa ShiftDelete.Net ekibinden Samet, ünlü YouTuber Duygu Köseoğlu'nu ağırladı. Tabi ofisimize gelen her fenomenin telefonuna az da olsa göz atmayı ihmal etmiyoruz. İşte Duygu Köseoğlu ve yeni bir telefonunda ne var videosunun detayları…

Duygu Köseoğlu'nun telefonunda ne var?

Youtube Türkiye'nin en eski isimlerinden biri olan Duygu Köseoğlu bugünkü videomuzun konuğuydu. ShiftDelete.Net ekibinden Samet, Duygu'ya kullandığı telefon, uygulamalar ve YouTube Türkiye ile ilgili sorular yöneltti. Keyifli sohbet videomuz için aşağıdaki bağlantılara tıklayabilirsiniz. İşte videomuz ve iyi seyirler…

Duygu Köseoğlu ile birlikte telefonunda neler olduğundan bahsettik. Tabi bu esnada ekran kaydı açıktı. Samet resmen Duygu'nun telefonunu kurcaladı. Telefonundaki maillere fazla bakmadığını belirten Duygu en çok sevdiği fotoğraf uygulamalarından da bahsetti. Bunun yanında izlediği dizi ve filmler hakkında da konuştuk.

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Telefonun dışında teknoloji ile alakalı eğlenceli bir sohbet yaptığımız Duygu kendi hayatında en çok kullandığı teknolojileri de bizlere anlattı. Ayrıca "eski YouTube Türkiye mi yoksa yeni YouTube Türkiye mi?" sorusunu da yanıtladı. Bu keyifli sohbeti kaçırmamanızı şiddetle tavsiye ediyoruz.

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