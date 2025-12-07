Haberler

Dünya bu adamı konuşuyor! Kılıçlardan oluşan dron ordusu kurdu

Dünya bu adamı konuşuyor! Kılıçlardan oluşan dron ordusu kurdu
Güncelleme:
Çinli içerik üreticisi ve iki kez Guinness Dünya Rekoru sahibi Fan Shisan, el hareketleriyle de kontrol edebildiği, uçan kılıç şeklindeki dronlardan oluşan bir filo kurdu.

Çinli içerik üreticisi Fan Shisan, drone ve kılıç ustalığına olan tutkusunu yeni ve akılalmaz bir projeyle birleştirmeye devam ediyor. Bu kez el hareketleriyle de kontrol edebildiği, uçan kılıç şeklindeki dronlardan oluşan küçük bir filo inşa etti.

ONLARCA KILICI ELLERİYLE YÖNLENDİRDİ

TikTok hesabı üzerinden paylaşılan deneyde, Fan'ın ellerine bağlanan hareket sensörleri kullanılarak manevra yaptırılan yaklaşık iki düzine kanatlı 4 pervaneli helikopter yer alıyor.

HEDEFİ 10 BİN KILIÇTAN OLUŞAN ORDU KURMAK

Fan Shisan en büyük hedefinin hareket eden 10 bin kılıç üretmek olduğunu ifade ederken, 2024'te bir kılıçlı uçan kaykay yapmayı başardığı göz önüne alındığında tamamen ulaşılmaz görünmüyor.

Trump: Yakında kara operasyonunu başlatıyoruz

ABD operasyona başlıyor: Her evi, nerede olduklarını biliyoruz
Yorumlar (6)

Haber YorumlarıDiYaRBaKıRLı:

Bir tane turamp a gönder arkadan girsin ona sarı çiyan

Yorum Beğen92
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıJls Kdld:

Bizimkiler uyusun elin icerik üreticisine bak

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme21
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıemrah aydin:

sizinkiler kim? hani bizimkiler sürü dron teknolojisini ilk uygulayan Türkler ama senin bizimkiler kim?

yanıt13
yanıt4
Haber YorumlarıLegend ishere:

Rusya Ukrayna savaşında dron işi aldı başını gitti. Korkutucu boyutlarda. Büyük tehlike arz ediyor. Sinyal kesici veya Karıştırıcılar yetersiz kalıyor. Aklı olan dron saldırıları için teknolojik önlem alır. Öyle file ağ vs kullanmak işe yaramıyor.

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHakan maden:

neteyahu ya yollamalı bir tane de

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
