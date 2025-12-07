Dünya bu adamı konuşuyor! Kılıçlardan oluşan dron ordusu kurdu

Çinli içerik üreticisi Fan Shisan, drone ve kılıç ustalığına olan tutkusunu yeni ve akılalmaz bir projeyle birleştirmeye devam ediyor. Bu kez el hareketleriyle de kontrol edebildiği, uçan kılıç şeklindeki dronlardan oluşan küçük bir filo inşa etti.

ONLARCA KILICI ELLERİYLE YÖNLENDİRDİ

TikTok hesabı üzerinden paylaşılan deneyde, Fan'ın ellerine bağlanan hareket sensörleri kullanılarak manevra yaptırılan yaklaşık iki düzine kanatlı 4 pervaneli helikopter yer alıyor.

HEDEFİ 10 BİN KILIÇTAN OLUŞAN ORDU KURMAK

Fan Shisan en büyük hedefinin hareket eden 10 bin kılıç üretmek olduğunu ifade ederken, 2024'te bir kılıçlı uçan kaykay yapmayı başardığı göz önüne alındığında tamamen ulaşılmaz görünmüyor.