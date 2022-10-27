Çinli üreticiler endişeli! Akıllı telefon pazarında duraklama dönemi

Yapılan araştırmaya göre akıllı telefon üreticileri, Çin pazarında geçen yıla göre ciddi bir düşüş yaşadı.

Çin, teknoloji sektörü için en önemli pazar olarak nitelendiriliyor. Yapılan araştırmaya göre akıllı telefon üreticileri, Çin pazarında geçen yıla göre düşüş yaşadı.

Akıllı telefon pazarındaki büyüme, tedarik sorunları ve çip krizi nedeniyle küresel çapta yavaşladı. Koronavirüs pandemisiyle birlikte ortaya çıkan teknolojik ürün satın alma furyası, ülkelerde yaşanan enflasyon artışı nedeniyle sekteye uğradı.

Çin akıllı telefon pazarı, yaşanan düşüş ile gündemde

Devlet destekli bir kurumda yapılan araştırmaya göre, dünyanın en büyük akıllı telefon pazarında Ocak 2022 ve Ağustos 2022 ayları arasında 175.1 milyon telefon satıldı. Geçtiğimiz yıla ortanlda yüzde 22.9 düşüş yaşayan Çin pazarı, yalnızca ağustos ayında yıllık bazda yüzde 21.9 geriledi.

Analistler, Çin'de yaşanan ekonomik mucizeler döneminin sona erdiğini belirtti. Pazartesi günü yayınlanan bilgilere göre, yaklaşık 30 yıl boyunca çift haneli olarak açıklanan GSYİH (gayri safi yurt içi hasıla) büyüme oranı tek haneli sayılara geriledi. GSYİH, temmuz ile eylül ayları arasında sadece yüzde 3,9 büyüme gösterdi.

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Son 10 yılda yapılan teknolojik reformlar sayesinde Çinli üreticiler, dünyanın en büyük akıllı telefon tedarikçileri haline geldi. Oppo, Vivo ve Xiaomi gibi markalar, küresel pazarda hızla gelişim göstererek Apple ve Samsung gibi devlere rakip olmayı başardı.

Çin'de yaşanan gerilemenin ABD krizi ile doğrudan ilgisi olduğu düşünülüyor. Bazı firmalar, yaşanan gerginlik nedeniyle Çin'deki faaliyetlerini azaltma yoluna gitti.