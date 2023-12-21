Çinli Moore Threads, yeni GPU'suyla donanım dünyasında rakiplerine meydan okuyor

Çinli donanım şirketi Moore Threads, yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işlem odaklı yeni GPU'sunu duyurdu. S4000 adını taşıyan bu GPU, önceki nesline göre önemli iyileştirmeler sunuyor ve Nvidia'nın dikkatini çekiyor.

Çin, donanım dünyasında Batılı ülkelere rakip olmaya hazırlanıyor. Nvidia'nın en büyük rakiplerinden biri olan Moore Threads, yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işlem odaklı en yeni grafik işlem birimini (GPU) duyurdu. Moore Threads S4000 olarak adlandırılan yeni GPU; şirketin bir önceki ürününden neredeyse iki kat daha hızlı.

Moore Threads S4000 GPU özellikleri

S4000, Moore Threads'in bir önceki nesli olan S3000'e kıyasla önemli iyileştirmeler sunuyor. Bunların başında derin öğrenme için oldukça önemli olan FP32 performansı bulunuyor. S3000'ün 15 teraflop hızına kıyasla S4000'in 25 teraflopun hızında olduğu belirtildi.

Ayrıca INT8 hesaplamaları için saniyede 200 trilyon işlem sunarak, Nvidia'nın bir önceki neslini (Turing GPU) önemli ölçüde geride bırakıyor. Bu gücü beslemek için S4000, 48GB GDDR6 bellek ile donatıldı ve 768GB/s bant genişliği sağlıyor. Bu da S3000'e kıyasla VRAM'de yüzde 50'lik artış anlamına geliyor.

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S4000, Moore Threads'in Akıllı Bilgi İşlem Merkezi'nin temel donanımı olarak kullanılacak. Şirketin açıklamasına göre merkez; her biri sekiz S4000 GPU ile donatılmış 125 sunucudan oluşuyor. Küme başına ise bin GPU'ya ulaşıyor.

Moore Threads, tek bir kümenin ChatGPT gibi yapay zeka modellerini yaklaşık bir ay içinde eğitebileceğini iddia etti. Bu sistemin, Lenovo gibi bazı şirketlerle iş birliği içinde geliştirildiğini belirtelim.

Moore Threads'in yeni GPU'su, Çin'in yerel yarı iletken alanında güçlenmesi için kritik öneme sahip. Nvidia, AMD ve Intel'in hala gerisinde olsa da; yerli S4000'in dikkat çektiğini belirtmek gerekiyor.

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