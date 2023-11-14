Çin'den Dev Rüzgar Türbini Üretimi

ÇEKİM TARİHİ: 10 Kasım 2023

1. Dongfang Elektrik Rüzgar Enerjisi Limited Şirketi'nden çeşitli görüntüler

2. 18 megavatlık doğrudan tahrikli açık deniz rüzgar türbininden çeşitli görüntüler

4. Dongfang Elektrik Rüzgar Enerjisi Limited Şirketi'nden çeşitli görüntüler

Fikri mülkiyet hakları Çin'e ait olan 18 megavatlık doğrudan tahrikli açık deniz rüzgar türbini kısa süre önce Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinde üretim hattından çıktı.

Dev rüzgar türbini 7,5 standart futbol sahasına eşdeğer büyüklükteki 53.000 metrekarelik bir alana etki edebiliyor.

Sadece bir dönüşten 38 kilovat-saatlik elektrik üretebilen türbin, yılda 72 milyon kilovat-saatlik temiz elektrik üreterek 40.000 hanenin yıllık ihtiyacını karşılayabiliyor.

"Çin'in güneydoğu kıyıları tayfunların sık görüldüğü bir bölge. En güçlü tayfunlar saniyede 80 metre hıza ulaşabiliyor. Türbin ünitesinin güvenli biçimde çalışmasını sağlamak için onu süper güçlü tayfunlara dayanacak şekilde tasarladık."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Fuzhou'dan bildiriyor. (XHTV)