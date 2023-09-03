Çin'deki Rüzgar Türbini Yeni Bir Dünya Rekoru Kırdı

Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaleti açıklarında faaliyet gösteren yerli 16 megavatlık açık deniz rüzgar türbini, bir günde ürettiği elektrikle yeni bir dünya rekoru kırdı. Türbin, 24 saat kesintisiz maksimum güç kapasitesinde çalışarak bir günde 384.100 kilovat-saat elektrik üretti.

FUZHOU, 3 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaleti açıklarında faaliyet gösteren yerli 16 megavatlık açık deniz rüzgar türbini, Cuma günü birim başına bir günde ürettiği elektrikle yeni dünya rekoru kırdı.

Çin Üç Boğaz Şirketi'nin işlettiği rüzgar türbini, 24 saat kesintisiz maksimum güç kapasitesinde çalışarak bir günde 384.100 kilovat-saat elektrik üretti.

Şirket, dünyanın megavat başına en yüksek kapasiteye sahip, en büyük pervaneli ve en hafif türbininin yılda 66 milyon kilovat-saatten fazla temiz elektrik üretmesinin beklendiğini belirtti.

Haziran ayı sonunda kurulduktan sonra elektrik şebekesine bağlanan türbin, 19 Temmuz'dan bu yana elektrik üretiyor.