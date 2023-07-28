Çin'de Devasa Rüzgar Çiftliği Kurulum Gemisi Yenileniyor
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Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde devasa bir açık deniz rüzgar çiftliği kurulum gemisi olan Xiongcheng 9'un vinci yenileniyor. Geminin yenilenmesiyle birlikte, Çin'deki en büyük kaldırma kapasitesine sahip rüzgar türbini kurulum gemilerinden biri olması ve Guangxi'nin Beibu Körfezi'nde açık deniz rüzgar enerjisi gelişimini desteklemesi bekleniyor.
Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde devasa bir açık deniz rüzgar çiftliği kurulum gemisi olan Xiongcheng 9'un vinci yenileniyor.
118 metre uzunluğunda, 94,29 metre genişliğinde, 16,38 metre derinliğinde olan gemi 52 metre derinliğe kadar su altında çalışabiliyor.
Xiongcheng 9'un yenilemeden sonra, Çin'deki en büyük kaldırma kapasitesine sahip rüzgar türbini kurulum gemilerinden biri olması ve Guangxi'nin Beibu Körfezi'nde açık deniz rüzgar enerjisi gelişimini büyük ölçüde desteklemesi bekleniyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Qinzhou'dan bildiriyor.
(XHTV)