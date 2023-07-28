Çin'de Devasa Rüzgar Çiftliği Kurulum Gemisi Yenileniyor

Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde devasa bir açık deniz rüzgar çiftliği kurulum gemisi olan Xiongcheng 9'un vinci yenileniyor. Geminin yenilenmesiyle birlikte, Çin'deki en büyük kaldırma kapasitesine sahip rüzgar türbini kurulum gemilerinden biri olması ve Guangxi'nin Beibu Körfezi'nde açık deniz rüzgar enerjisi gelişimini desteklemesi bekleniyor.