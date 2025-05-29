Bursa Uludağ Üniversitesi'nde Atık Kağıttan Aktif Karbon Üretimi Projesi Başlatıldı

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde Atık Kağıttan Aktif Karbon Üretimi Projesi Başlatıldı
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Bursa Uludağ Üniversitesi'nde yürütülen proje ile geri dönüşümü olmayan selüloz kağıt atıklarından aktif karbon üretimi hedefleniyor. Doç. Dr. Halil İbrahim Akyıldız'ın liderliğindeki proje, sanayide sürdürülebilirliği artırmayı amaçlıyor.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tekstil Mühendisliği öğretim üyesi Doç. Dr. Halil İbrahim Akyıldız tarafından yürütülen projeyle, geri dönüşüm imkanı olmayan selüloz içerikli kağıt atıklarından aktif karbon üretimi yapılacak.

BUÜ'den yapılan açıklamaya göre, çevre dostu ve sanayide sürdürülebilirlik sağlama hedefiyle geliştirilen "Geri Dönüşüm Kağıt İşletmelerinde Çıkan Elek Altı Atıklarından Aktif Karbon Üretimi" başlıklı proje, TÜBİTAK 1505 Üniversite-Sanayi İş Birliği Projesi programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Halil İbrahim Akyıldız, çevreci bir süreç içinde ortaya çıkan atıkların katma değerli uygulamalar için kullanılma imkanı olacağını bildirdi.

BUÜ tarafından geliştirilecek olan malzeme, üretim proseslerinin çeşitli filtrasyon ve arıtma uygulamalarının Varaka Kağıt Sanayi AŞ'nin tesislerinde test edileceğini belirten Akyıldız, "Projemizin, yeşil mutabakat ve sanayide sürdürülebilirlik konusunda firmanın ve ülkemizin hedeflerine katkı sağlayacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Tamamlanmasının 18 ay süreceği öngörülen projede, proje sorumlusu Hüda Tez, AR-GE mühendisleri Lale Çağlar ve Burak Güngörmüş ile BUÜ Tekstil Mühendisliği yüksek lisans öğrencisi Pınar Günaydın yer alacak.

Kaynak: AA / Burcu İnanır - Teknoloji
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