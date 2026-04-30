Boyabat'ta Çocuk Bilim Şenliği düzenlendi

Boyabat'ta Çocuk Bilim Şenliği düzenlendi
Sinop'un Boyabat ilçesinde Çocuk Bilim Şenliği gerçekleştirildi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde Çocuk Bilim Şenliği gerçekleştirildi.

Kaymakamlık, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sinop Üniversitesi işbirliğiyle Abdurrahman Güneş İlkokulunda düzenlenen şenlikte, öğrencilerce çeşitli gösteriler sunuldu. Ardından üniversite öğrencileri tarafından çocuklara uygulamalı bilimsel deneyler hakkında bilgiler verildi.

Okul Müdürü Nusrettin Göl, burada yaptığı konuşmada, bilimin öneminin özellikle günümüzde daha iyi anlaşıldığını söyledi.

Teknolojik gelişmeler, çevresel sorunlar ve sağlık alanındaki yeniliklerin, araştıran, sorgulayan ve çözüm üreten bireylere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunun bir göstergesi olduğunu anlatan Göl, şöyle konuştu:

"Bizler de eğitimciler olarak bu sürece rehberlik etmekten onur duyuyoruz. Bizler burada sadece bir etkinlik düzenlemiyoruz, aynı zamanda bilgiye, araştırmaya ve iş birliğine olan inancımızı da pekiştiriyoruz. Sinop Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliği, okulumuz açısından son derece kıymetlidir. Çünkü bizler biliyoruz ki, akademik bilgiyle uygulama arasında köprüler kurmak, öğrencilerimizin hem bilimsel hem de kişisel gelişimlerine büyük katkılar sunmaktadır."

Etkinliğe katılan Kaymakam Enver Yılmaz ve beraberindeki protokol üyeleri bir süre bilimsel deneyleri izleyip, öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun
