Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde Depo Zararlıları Sergisi Açıldı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü öğrencilerinin hazırladığı "Depo Zararlıları Sergisi" açıldı.

Prof. Dr. Gülay Kaçar koordinatörlüğünde Bitki Koruma Bölümü 4. sınıf öğrencileri tarafından fakülte binasında yapılan sergide, Türkiye'nin farklı illerinde depolanan bitkisel ürünlerden toplanan zararlı böcek türleri, hazırlanan maketler, el broşürleri ve afişleri yer aldı.

Sergide, depolardaki zararlı böcek türleri ve bu türlerin bitkisel ürünlere verdiği zararlar hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.

Ziyaretçilere depo zararlılarıyla mücadelenin öneminin anlatıldığı sergiye BAİBÜ rektör yardımcıları Prof. Dr. Samettin Gündüz ve Prof. Dr. Coşkun Karaca, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre Tandırlı ile akademisyen ve öğrenciler katıldı.