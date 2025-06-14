Bayraktar Akıncı TİHA, ÇAKIR Füzesiyle Hedefi Tam Isabetle Vurdu

Bayraktar Akıncı TİHA, ÇAKIR Füzesiyle Hedefi Tam Isabetle Vurdu
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Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı, yerli üretim ÇAKIR seyir füzesi ile gerçekleştirdiği atış testinde hedefi tam isabetle vurdu. Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğindeki projede yeni mühimmat ve sistem entegrasyonu sürüyor.

BAYRAKTAR Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), ÇAKIR seyir füzesi ile gerçekleştirdiği alçak irtifa seyir ve otonom hedef tanıma atış testinde hedefi tam isabetle vurdu.

Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen Bayraktar AKINCI projesi kapsamında Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI'ya, yerli olarak üretilen yeni mühimmat ve sistemlerin entegrasyonu sürüyor. Bu kapsamda Roketsan tarafından üretilen ÇAKIR seyir füzesi ile gerçekleştirilen alçak irtifa seyir ve otonom hedef tanıma atış testinde, AKINCI hedefi tam isabetle vurdu. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, atış testine ilişki görüntüleri, sosyal medya hesabından paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji
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