Bayraktar Akıncı TİHA, ÇAKIR Füzesiyle Hedefi Tam Isabetle Vurdu

BAYRAKTAR Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), ÇAKIR seyir füzesi ile gerçekleştirdiği alçak irtifa seyir ve otonom hedef tanıma atış testinde hedefi tam isabetle vurdu.

Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen Bayraktar AKINCI projesi kapsamında Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI'ya, yerli olarak üretilen yeni mühimmat ve sistemlerin entegrasyonu sürüyor. Bu kapsamda Roketsan tarafından üretilen ÇAKIR seyir füzesi ile gerçekleştirilen alçak irtifa seyir ve otonom hedef tanıma atış testinde, AKINCI hedefi tam isabetle vurdu. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, atış testine ilişki görüntüleri, sosyal medya hesabından paylaştı.