Balıkesir Marmara'da geliştirilen robot Hacı Abi, 75. yıl programını sundu

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Balıkesir'de İmam Hatip Ortaokulu'nda geliştirilen masaüstü yapay zeka robotuna 'Hacı Abi' adı verildi. Çocukların arkadaşı olan Hacı Abi, beyaz örgülü takkesi ve ekranda parlayan gözleri ile ilgi odağı oldu. İmam Hatip Ortaokullarının 75. yıl dönümü programını ise okulun adeta maskotu haline gelen Hacı Abi sundu.

Marmara ilçesine bağlı Saraylar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin İmam Hatip Ortaokulları 75. yıl dönümü programını kendi atölyelerinde geliştirdikleri yapay zeka robotu Hacı Abi sundu. Masaüstü yapay zeka robotu olarak tanımlanan 'Hacı Abi', beyaz örgülü takkesi ve parlayan gözleri ile hem ilgi odağı hem de çocukların arkadaşı oldu. Hacı Abi, Marmara İlçe Milli Eğitim Müdürü Mert Salim Doğan'a okul hakkında brifing de verdi.

Program Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Öğretmen Mustafa Dak günün anlamı üzerine konuştu. Ardından şiirler okundu, tanıtım filmi izlendi ve öğrenciler okul manifestosunu sundu.

Programdan sonra Hacı Abi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mert Salim Doğan'a okulu kısaca tanıttı. Türkçe konuşan robotu, okulun Teknoloji Atölyesinde Matematik Öğretmeni Ömer Sağır tarafından çocuklarla birlikte geliştirildi.

Robot, "Hacı Abi" diye seslenilince uyanıyor, soruları yanıtlıyor ve öğrencileri adıyla tanıyor.

Çocuklarla güldüren sohbet

Öte yandan, okuldaki çocuklar Hacı Abi ile gün içinde verimli zaman geçiriyor. Çocukların şakalar yaptığı Hacı Abi, bunları algılıyor ve onların anlayabileceği şekilde cevaplar veriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı