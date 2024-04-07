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Bağımsız korku oyunu Buckshot Roulette büyük ilgi görüyor

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Steam'de yüzlerce bağımsız oyun bulunuyor, ancak bu yapımların arasından size hitap edenleri bulmakta zorlanıyor olabilirsiniz. Son günlerde büyük çıkış yakalayan bir korku oyunu ise hem fiyatı hem de oynanışıyla büyük merak uyandırdı. Buckshot Roulette kısa sürede yüzlerce olumlu yorum almayı başardı.

Buckshot Roulette neden bu kadar popüler oldu?

Bağımsız korku oyunu Buckshot Roulette, ilk olarak geçtiğimiz Aralık ayında itch.io'da yayınlanmıştı. Platformda olumlu yorumlar alan oyun, kısa sürede Steam'de de dikkat çekmeyi başardı. Inscryption ve Resident Evil 7 gibi oyunlardan ilham alan Buckshot Roulette'te; The Dealer'a karşı Rus ruleti oynuyorsunuz.

Psikolojik gerilim oyunu, Steam'de yayınlandığından bu yana 8 binden fazla eş zamanlı oyuncuya ulaştı ve yüzde 96 gibi oldukça dikkat çeken bir olumlu inceleme puanına sahip. Şu anda 1,5 dolardan satılan oyun, oldukça farklı bir oynanışa yer veriyor.

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Buckshot Roulette'te bir katil ile Rus ruleti oynuyorsunuz. Ancak her turda şansınızı artırmak ve rakibi manipüle etmek için çeşitli öğeler kullanmanız gerekiyor. Bu da bol sayıda tekrar yapmanıza ve her tekrarda farklı sonuçlar almanıza olanak tanıyor.

Ayrıca Steam'de yayınlanan 1.2 güncellemesi yeni bir "İki Katı ya da Hiç" modu getirdi. Bu, Rus ruletinin bir sonraki hamlesinde kazancınızı artırma veya tamamen kaybetme şansı tanıyor.

Steam lansmanına özel olarak Buckshot Roulette'in 11 Nisan'a kadar indirimli olacağını hatırlatmak gerekiyor. Normal fiyatı 2,69 dolar olan oyun, şu anda 1,5 dolar gibi bir fiyattan satılıyor.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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