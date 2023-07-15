AZTV Arşivi Dijitalleştirme Projesi Tamamlandı

Azerbaycan Devlet Televizyonu (AZTV) arşivini dijital ortama aktaracak çalışanlara Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) tarafından eğitim verildi. Eğitimi tamamlayan 8 çalışana sertifikaları takdim edildi. Proje kapsamında AZTV'nin 67 yıllık arşivi dijitalleştirilecek ve kamuoyu ile paylaşılacak.

Azerbaycan Devlet Televizyonunun (AZTV) arşivini dijital ortama aktaracak çalışanlara Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) destekleriyle eğitim verildi.

TRT'nin görevlendiği uzmanların eğitim verdiği 8 çalışana sertifikaları törenle takdim edildi.

AZTV'de yapılan etkinliğe Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, AZTV Genel Müdürü Rövşen Memmedov, TİKA Bakü Program Koordinatörü Fatih Yılmaz, TRT Medya Yönetimi ve Arşiv Dairesi Başkanı Mahmut Hilmi Önger, TRT Azerbaycan Temsilcisi Murat Akkoç ve Anadolu Ajansı (AA) Asya Kafkasya Haberleri Editörü Tolga Özgenç ile AZTV çalışanları katıldı.

Büyükelçi Bağcı, etkinlikte yaptığı konuşmada projede emeği geçenlere teşekkür etti. Bağcı, "TRT, söz konusu Azerbaycan olduğunda hiçbir tereddüt etmeden desteklemektedir. Bundan sonra da bütün alanlarda işbirliğimizi devam ettireceğiz." dedi.

AZTV Genel Müdürü Rövşen Memmedov da kendilerine her zaman destek olan Türk kurumlarına teşekkür etti.

Memmedov, "Biz bu yola TRT ile omuz omuza çıktık. İlk günden TRT'den sevgi gördük, TİKA'dan sevgi gördük, değer gördük, karşılıklı güven gördük." ifadelerini kullandı.

TİKA Bakü Program Koordinatörü Yılmaz da çalışmanın iki ülke arasında yürütülen müttefiklik ilişkilerinin bir örneği olduğunu vurguladı.

Yılmaz, "Arşiv alanında şimdiye kadar yapılan çok büyük işler var Türkiye'de. Bu tecrübenin kardeş Azerbaycan'la paylaşılması 'tek millet, iki devlet' şiarının somut proje ve faaliyetlerle hayata geçirilmesinin müstesna örneğidir." diye konuştu.

TRT Medya Yönetimi ve Arşiv Dairesi Başkanı Önger, ihtiyaç duyulan her alanda AZTV'ye destek vermeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Yayın hayatına 1956'da başlayan AZTV'nin 67 yıllık arşivinin dijitalleştirilmesi için TİKA tarafından cihaz hibe edilmişti. Arşiv, TRT uzmanlarının eğitim verdiği çalışanlarca dijital ortama aktarılacak daha sonra da kamuoyu ile paylaşılacak.