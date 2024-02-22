AWS CloudFront Edge Location Türkiye'de kullanıma sunuldu

Amazon Web Services (AWS), İstanbul, Türkiye'deki ilk Amazon CloudFront Edge Location'ın (uç konum) kullanıma sunulduğunu duyurdu. Yeni Edge Location, AWS küresel ağına güvenli, güvenilir, yüksek performanslı bağlantının yanı sıra Amazon CloudFront, AWS Shield ve AWS Web Uygulaması Güvenlik Duvarı (WAF) gibi AWS servisleri için destek sağlıyor.

AWS CloudFront Edge Location kullanıma sunuldu

Türkiye'deki müşteriler, yeni Edge Location aracılığıyla iletilen verilerin gecikme süresindeki yüzde 30'a kadarlık iyileştirme sayesinde son kullanıcılara daha hızlı ve daha çabuk yanıt veren uygulamalar sağlayabilirler.

AWS, tüm bulut sağlayıcıları arasında en büyük küresel altyapı ayak izine sahip. Amazon CloudFront Edge Location'ın kullanıma sunulması sayesinde Türkiye, 51 ülkedeki 100'den fazla şehirde, 600'den fazla CloudFront varlık noktası (POP) ve 13 bölgesel uç önbelleğinden oluşan ve en yüksek kalitede ağ performansıyla en güvenli, güvenilir ve ölçeklenebilir bulut bilişim ortamını sunmak üzere tasarlanmış ve oluşturulmuş AWS küresel altyapı ağına bağlanmış oldu.

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Yeni AWS Edge Location'ı, veri, video, uygulama ve uygulama programlama arayüzlerinin (API'ler) dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılara ulaştırılmasını hızlandıran son derece güvenli bir içerik teslim ağı (CDN) olan Amazon CloudFront'un sağladığı tüm avantajları beraberinde getiriyor. Yerel Amazon CloudFront müşterileri, içerikleri Türkiye Edge Location'ında önbelleğe alarak gelişmiş performans, ağ güvenliği ve uygulama düzeyinde korumadan yararlanabilirler.

Amazon CloudFront, trafik şifreleme ve erişim denetimleriyle güvenliği artırıyor. Tüm Amazon CloudFront Edge Location'ları, AWS Shield ile birlikte kullanıldığında uygulama gecikmesini ve kesinti süresini en aza indiren, her zaman açık bir ağ akışı izleme ve satır içi saldırı azaltma hizmeti sayesinde altyapı düzeyinde dağıtılmış hizmet reddi (DDoS) tehditlerine karşı korunuyor.

Müşteriler, kullanıma hazır AWS Web Uygulaması Güvenlik Duvarı (WAF) korumasıyla yaygın güvenlik açıklarına ve bot saldırılarına karşı koruma sağlamak için güvenlik kuralları oluşturup yapılandırabiliyorlar.

Amazon CloudFront, uygulama kaynağı olarak Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), Elastic Load Balancing ve Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) gibi AWS servisleriyle entegre oluyor. Ayrıca, Lambda@Edge ile özelleştirme için sunucusuz kodun son kullanıcılara yakın çalıştırılması desteği de sağlanıyor.

AWS Türkiye Genel Müdürü Burak Aydın konuyla ilgili şunları söyledi:

"Türkiye'deki varlığımızı genişletmeye devam etmekten ve müşterilerimize daha gelişmiş bulut teknolojileri sunmaktan heyecan duyuyoruz. Amazon CloudFront ile startup'lardan ticari kuruluşlara ve kamu sektörü kuruluşlarına kadar geniş bir yelpazedeki tüm müşterilerimiz daha hızlı içerik teslimi ve gelişmiş güvenlikten faydalanıyor.

Lansmanını Ocak ayında yaptığımız AWS Outposts'un Türkiye'de kullanıma sunulmasının ardından şimdi CloudFront'un Türkiye'deki yeni Edge Location'ınını duyuruyoruz. Bu iki yenilik, müşterilerimizin artan ihtiyaçlarını karşılama ve yerel işletmelerin büyümesine ve Türkiye'deki ekonomik üretkenliğin artmasına yardımcı olma konusundaki kararlılığımızı vurguluyor. Kuruluşları, bulut benimsemelerini hızlandırırken yeni Edge Location altyapımızla daha fazla desteklemek için sabırsızlanıyoruz."

Türkiye'de yerel AWS altyapısının kullanıma sunulması, eğitim, medya ve eğlence, sağlık, finansal hizmetler ve e-ticaret gibi çeşitli sektörlerdeki kuruluşların daha hızlı inovasyon yapmasına yardımcı olacak.

BluTV, Türkiye'de önde gelen bir abonelik tabanlı isteğe bağlı video hizmeti. BluTV'nin Headend Yöneticisi Asım Yılmaz şunları söyledi:

"Amazon CloudFront, uygulamalarımızı çalıştırmak için hızlı, güvenli ve kolay yönetilebilir bir hizmet. Amazon CloudFront'un ölçeklenebilirliği, trafik yoğunluğumuzun tutarsız olduğu durumlarda en yüksek üretkenlik düzeyine ulaşabilmemiz için avantaj sağlıyor. CloudFront'un esnekliği, CDN altyapımızın en üst düzeyde performans göstermesini sağlıyor ve BluTV kullanıcıları için kesintisiz ve yüksek kaliteli deneyimler sunmamıza olanak tanıyor"

Doping Hafıza, milyonlarca Türk ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisine video tabanlı öğrenme ortamları sağlayan bir eğitim teknolojileri şirketi. Doping Hafıza CEO'su Mert Kalkavan şunları söyledi:

"Dünyanın en büyük öğrenme platformlarından biri olan Doping Hafıza'nın aylık toplam yayını 200 yılı aşkın eğitim içeriğinden oluşuyor. Eğitici oyun uygulamamız Dopiverse, dünyanın dört bir yanından çocukları gerçek zamanlı etkileşimlerle eğitici faaliyetlere katılmak üzere bir araya getiriyor.

Öğrenme deneyimlerini yeni pazarlara taşıyabilmek için küresel ölçeklenebilirliği nedeniyle Amazon CloudFront'u tercih ettik. Türkiye'deki yeni Edge Location, bulutun hızı, maliyet uygunluğu ve ölçeklenebilirliği ile 81 ildeki müşterilerimize daha kaliteli hizmetler sunmamıza yardımcı olacak"

Yeni Amazon CloudFront Edge Location, AWS'in Türkiye'de devam eden yatırımlarının en sonuncusu. AWS, Aralık 2015'te Türkiye'de yerel ofisini açtığından bu yana ülkedeki her ölçekten işletmeyi Bulut'a geçişlerinde desteklemeye devam ediyor.

Müşteri temsilcileri, çözüm mimarları, çözüm ortağı yöneticileri ve destek personelinden oluşan bir ekiple çalışıyor. Ocak 2024'te AWS, AWS altyapısını, AWS servislerini, API'lerini ve araçlarını neredeyse tüm veri merkezlerine, ortak yerleşim alanlarına ve kurum içi tesislere genişleten ve böylece ülkedeki müşterilere ve çözüm ortaklarına gerçekten tutarlı bir hibrit deneyim sunan AWS Outposts'un Türkiye'deki veri merkezlerine ve kurum içi konumlara gönderilip kurulabildiğini duyurdu.