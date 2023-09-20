Assassin's Creed Mirage Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Seriyi yeniden köklerine döndürecek Assassin's Creed Mirage için çıkış tarihi yaklaşıyor. 9. yüzyılın Bağdat'ına götürecek ve Valhalla'dan tanıdığımız Basim'i ana karakter haline getirecek Assassin's Creed Mirage için sistem gereksinimleri yayınlandı.

Seriyi yeniden köklerine döndürecek Assassin's Creed Mirage için çıkış tarihi yaklaşıyor. 9. yüzyılın Bağdat'ına götürecek ve Valhalla'dan tanıdığımız Basim'i ana karakter haline getirecek Assassin's Creed Mirage için sistem gereksinimleri yayınlandı.

Assassin's Creed Mirage PC sistem gereksinimleri nedir?

Ubisoft, Assassin's Creed Mirage için PC sistem gereksinimlerini açıkladı. Gereksinimler, uzun soluklu serinin önceki oyunlarına kıyasla nispeten düşük tutulmuş gibi görünüyor. Örneğin 1080p 60 fps için 16GB RAM ve Nvidia GTX 1660 Ti / AMD RX 5600 XT ekran kartı isteniyor.

Minimum işlemci Intel i5-8300 veya AMD Ryzen 5 1600 olarak listeleniyor. Her iki modelin de 2017'de tanıtıldığını ve orta sınıfa hitap ettiğini belirtelim. RAM tarafında ise Valhalla minimum 8GB isterken, Mirage ile 16GB'a yükselmiş durumda.

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Öte yandan oyunun Intel için optimize edildiğini ve sadece XeSS grafik teknolojisini destekleyeceğini belirtmek gerekiyor. Nvidia DLSS veya AMD FSR gibi teknolojiler ilk aşamada sunulmayacak.

İşte Assassin's Creed Mirage için istenen özellikler;

AyarlarMinimumOrtaYüksekUltra Çözünürlük1080p / 30 FPS1080p / 60 FPS1440p (2K) / 60 FPS2160p (4K) / 60 FPSİşlemciIntel Core i7-4790K / AMD Ryzen 5 1600Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 5 3600Intel Core i7-9700K / AMD Ryzen 7 3700XIntel Core i5-11600K / AMD Ryzen 5 5600XEkran KartıIntel Arc A380 6GB / NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 570 4GBIntel Arc A750 8GB/NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 6GB/AMD Radeon RX 5600 XT 6GBIntel Arc A770 8GB/ NVIDIA GeForce RTX 2070 8GB/AMD Radeon RX 5700 XT 8GBNVIDIA GeForce 3080 10GB/AMD Radeon RX 6900 XT 16GBRAM8GB16GB 16GB 16GBİşletim SistemiWindows 10/11Windows 10/11Windows 10/11Windows 10/11Depolama40 GB40 GB40 GB40 GB

Assassin's Creed Mirage 5 Ekim tarihinde PC, PS4, PS5, Xbox One ve Xbox Series X/S için piyasaya çıkacak. Ayrıca iPhone 15 Pro için özel bir sürümün ise 2024'ün ilk aylarında yayınlanması bekleniyor.