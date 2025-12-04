Arabasındaki su şişesi sürücüyü 500 bin TL zarara soktu

Florida'da yaşayan Amerikalı Michael McCormick, aracında devrilen bir su şişesi nedeniyle büyük bir maddi kayıpla karşı karşıya kaldı. Otoyolda seyrederken ani fren yapan McCormick'in aracının arka koltuğunda bulunan su şişesinin devrilmesiyle içindeki su döşemeye yayıldı. Basit gibi görünen bu olay, kısa sürede büyük bir teknik soruna dönüştü.

UYARI IŞIKLARI YANMAYA BAŞLADI

McCormick, yerel medyaya yaptığı açıklamada, suyun dökülmesinden hemen sonra gösterge panelinde çeşitli uyarı ışıklarının yanmaya başladığını söyledi. Bir süre sonra ise sinyaller tamamen işlevsiz hale geldi. Sürücü, tüm arızalara rağmen aracını evine kadar götürmeyi başarsa da elektrik motoru kısa süre sonra tamamen durdu.

KABLO TESİSATI BAŞTAN SONA YENİLENDİ

Dış basına yansıyan haberlere göre; araç yetkili servise götürüldüğünde sorun tahmin edilenden çok daha kapsamlı çıktı. Yapılan incelemelerde, aracın kablo tesisatının büyük bölümünün su nedeniyle zarar gördüğü ve tamamen yenilenmesi gerektiği belirlendi.

McCormick'e sunulan onarım faturası ise dudak uçuklattı, 11 bin 882 dolar (yaklaşık 500 bin TL). Üstelik bu masraf üretici tarafından garanti kapsamı dışında tutuldu. Firma, hasarın "dış etken kaynaklı kullanıcı hatası" olduğunu açıkladı.

SİGORTA ŞİRKETİ DE ÖDEMEYİ REDDETTİ

McCormick, masrafı azaltmak için sigorta şirketine başvurdu ancak burada da olumsuz yanıt aldı. Sigorta şirketi, kablolardaki hasarın tek seferde oluşmadığını, zaman içinde su sızıntılarının etkisiyle meydana geldiğini belirterek ödemeyi kabul etmedi.

"KÜÇÜK SORUNLAR BİLE BÜYÜK MASRAF DOĞURABİLİR"

ABD'de yayın yapan WFTV Channel 9'a konuşan bir tüketici uzmanı, modern araçlardaki elektronik yoğunluğuna dikkat çekerek, "Günümüz otomobilleri çok daha karmaşık. Bu yüzden en ufak bir arıza bile geçmişe göre çok daha yüksek maliyetler çıkarabiliyor." ifadelerini kullandı. Kanal ayrıca bazı kullanıcıların, söz konusu modelde kabloların zemine çok yakın yerleştiği yönündeki şikayetlerine yer verdi. Bu tasarım nedeniyle su temasının kablolara daha hızlı zarar verebileceği belirtildi.