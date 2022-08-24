Apple, iPhone 14 ailesini 7 Eylül tarihinde tanıtacak

ABD'li teknoloji şirketi Apple, iPhone 14 ailesinin tanıtılacağı etkinliğin tarihi 7 Eylül Çarşamba günü olarak doğruladı. "Far Out" ismini taşıyan etkinlik, Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak.

4 MODELDEN OLUŞMASI BEKLENİYOR

iPhone 14 ailesinin iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olmak üzere 4 modelden oluşması bekleniyor. Yeni iPhone modellerinin her zaman açık ekran, A16 işlemcisi, yeni bir çentik tasarımı ve 48 megapiksellik yeni bir kamera gibi özelliklerle karşımıza çıkabilir.

FARKLI CİHAZLAR DA TANITILACAK

Apple'ın sonbaharda (Eylül ve Ekim) iki etkinlik düzenlemesi bekleniyor. iPhone 14, Apple Watch Series 8, AirPods Pro 2. nesil, 10. nesil iPad, M2 işlemcili Mac'ler ve iPad Pro ve fazlası sonbahar boyunca tanıtılacak.