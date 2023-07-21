Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi'nin Yeni Binası Açıldı

Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi'nin (TTO) yeni binası, Beşevler 10. Yıl Yerleşkesi'nde düzenlenen törenle açıldı.

Daha önce Gölbaşı'ndaki TEKNOKENT bünyesinde faaliyet gösteren ofis, üniversitenin Beşevler yerleşkesinde açılan yeni binasında hizmet verecek.

Törende konuşan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, üniversitedeki araştırma ve geliştirme çalışmalarının, Türkiye'nin uluslararası rekabet gücünü arttıracak ürün ve hizmetlere dönüşmesini sağlamayı amaçlayan ofisin yeni binasının açılışı dolayısıyla mutlu olduğunu ifade etti.

TTO'ların, üniversitelerin eğitim, araştırma, topluma katkı, uluslar arası alanda ve üniversite-sanayi işbirliği gibi birçok alandaki kesişme noktası olduğunu belirten Ünüvar, burada lisans öğrencilerinin akademik performansını artırmaya yönelik birtakım adımlar atmayı da arzu ettiklerini dile getirdi.

Törende, yaklaşık 2 yıldır TTO Koordinatörlüğü görevini yürüten Prof. Dr. Özlem Küçük görevini Fen Fakültesi Kimya Bölümü'nden Doç. Dr. Aytuğ Okumuş'a devretti. Çalışmalarından dolayı Prof. Dr. Küçük'e teşekkür eden Ünüvar, Doç. Dr. Okumuş'a da görev yazısını takdim etti.

Konuşmaların ardından ofisin açılışı gerçekleştirildi.