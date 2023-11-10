AMD, Ryzen 7000 serisi ile gelirlerini artırdı

AMD, masaüstü, mobil ve sunucu pazarlarında büyüyerek gelirlerini artırdı. Mercury Research'ün verilerine göre AMD, Intel'in kullanıcılarını çekmeyi başardı.

AMD ve Intel arasındaki rekabet yıllardır katlanarak büyüyor. Ancak son dönemde Ryzen 7000 serisi gibi önemli işlemciler duyuran AMD, gelirlerini artırmayı başarmış gibi görünüyor. Araştırmalar; masaüstü, mobil ve sunucu pazarında büyüdüğünü ortaya koydu.

AMD gelirleri her pazarda arttı

Sektör analiz firması Mercury Research'ün son verilerine göre AMD, 2023'ün üçüncü çeyreğinde büyümeye devam etti. Masaüstü, mobil ve sunucu işlemcisi pazarlarında hem birim hem de gelir payında önemli artışlar yaşayarak Intel'in kullanıcılarını çekmeyi başardı.

Masaüstü bilgisayar pazarında AMD, payını yüzde 19,2'ye çıkardı. Bu oran bir önceki çeyreğe göre düşüş yaşadığını gösterse de, geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 6'lik büyüme anlamına geliyor. Daha da önemlisi AMD, masaüstü bilgisayarlardaki gelir payını artırmayı başardı.

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AMD aynı zamanda mobilde de kazanç elde ederek üçüncü çeyrekte payını yüzde 19,5'e çıkardı. AMD'nin mobil geliri bu çeyrekte de artarken, geçtiğimiz yıl yüzde 24'lük bir noktaya ulaştığını unutmamak lazım.

Sunucu pazarı ise AMD'nin en çarpıcı artışları yaşadığı yer oldu. Şirket, geçtiğimiz yıl yüzde 17,5 olan payını bu çeyrekte yüzde 23,3'e çıkardı. AMD ayrıca bir önceki çeyreğe göre sunucu gelirlerinde yüzde 4,7'lik artış gördü.

Şirketin mobil ve masaüstü pazarındaki bu başarısının altında yeni Ryzen 7000 yongaları olduğu düşünülüyor. Ayrıca sunucu tarafında ise birçok büyük müşterinin AMD'nin 4. nesil EPYC işlemcilerine geçiş yaptığını unutmamak lazım.

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