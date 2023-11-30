Adana'da Yapay Zeka ile Su Şebekesi Yönetilecek

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Uzaktan İzleme ve Denetleme (SCADA) Merkezi ile şehrin su şebekesi yapay zeka ile yönetilecek. Proje kapsamında su tasarrufu sağlanması hedefleniyor.

Adana Büyükşehir Belediyesince hizmete açılan Uzaktan İzleme ve Denetleme (SCADA) Merkezi ile şehrin su şebekesi yapay zeka ile yönetilecek.

Proje kapsamında, Yüreğir ve Seyhan ilçelerinde, Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nın güneyinde 40 daraltılmış ölçüm alanı ile 27 izole ölçüm bölgesi oluşturuldu.

Merkezden yapay zeka ile yönetilecek sistemle, su tasarrufu sağlanması hedefleniyor.

Karalar, merkezin açılışında yaptığı konuşmada, merkezin Türkiye'de ilk olduğunu söyledi.

Projede emeği geçen ASKİ personeli ve yüklenici firmaya teşekkür eden Karalar, "Yaklaşık 40 daraltılmış bölgede 7 milyon metreküp su tasarrufu sağlayacağız. Basınçla ilgili kontrolü yapay zeka yapacak. Yani insanın kontrolü artık yok. Dolayısıyla hata yapma riski de yok. Adana'nın tamamını bu sistemle kontrol ettiğimizde, yaklaşık 40 milyon metreküp su tasarrufu olacak. Yani Adana'nın 3 aylık kullandığı su miktarı." diye konuştu.

Karalar'ın konuşmasının ardından merkezin açılış kurdelesi kesildi.