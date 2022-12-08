250 TL'lik oyun ücretsiz oldu!

Epic Games uzun süredir yaptığı gibi geleneği bozmuyor ve ücretsiz oyun dağıtmaya devam ediyor. İşte haftanın oyunları...

Epic Games Store uzun bir süredir kullanıcılarına ücretsiz oyun veriyor. Hatta bazen bu yapımlar AAA kalitede olabiliyor. Yani oldukça pahalı oyunları kütüphanenize bedelsiz eklemenize olanak sağlıyor. Bugün de önümüzdeki haftanın ücretsiz oyunları belli oldu.

250 TL'lik 2 oyun Epic Games Store'da ücretsiz oldu!

Epic Games bu hafta 2 ücretsiz oyun veriyor. Bunlardan ilki 45 TL değerindeki Wildcat Gun Machine oldu. İkincisi ise 205 TL değerindeki Saints Row IV'ün Re-Elected sürümü. Mağaza üzerinden yapılan paylaşıma göre bugün, yani 8 Aralık'ta başlayan bu kampanya 15 Aralık akşamı saat 19.00'a kadar devam edecek. Bu süreçte kütüphanesine ekleyenler ise kalıcı olarak sahip olacak.

Wildcat Gun Machine sistem gereksinimleri

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 8.1, 10 veya 11 64bit

İşlemci: Intel Core i5-6xxx, AMD FX-6300

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 750 veya AMD Radeon R7 265

Depolama: 8 GB

DirectX: DirectX 11

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 10 veya 11 64 bit

İşlemci: Intel i7-5xxx veya AMD FX-8370

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 / Radeon RX 480

Depolama: 8 GB

DirectX: DirectX 11

The Witcher oyunu için yolun sonu!

Saints Row IV Re-Elected sistem gereksinimleri

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 7 (64 bit)

İşlemci: Intel Core 2 Quad Q6600 veya AMD Athlon II x3

Bellek: 4 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 260 veya AMD Radeon 5800

Depolama: 10 GB

DirectX: DirectX 10

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel i3 2100T veya AMD Phenom II x4

Bellek: 4 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 560 veya AMD Radeon HD 6800

Depolama: 10 GB

DirectX: DirectX 11

Siz Epic Games tarafından verilen ücretsiz oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!