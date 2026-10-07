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2026 Nobel Kimya Ödülü, "Asimetrik organik sentezde doğrusal olmayan etkilerin ve otokatalizin keşfi" dolayısıyla Henri B. Kagan ve Kenso Soai'ye verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı