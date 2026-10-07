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2026 Nobel Kimya Ödülü, "Asimetrik organik sentezde doğrusal olmayan etkilerin ve otokatalizin keşfi" dolayısıyla Henri B. Kagan ve Kenso Soai’ye verildi.

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2026 Nobel Kimya Ödülü, "Asimetrik organik sentezde doğrusal olmayan etkilerin ve otokatalizin keşfi" dolayısıyla Henri B. Kagan ve Kenso Soai’ye verildi.

2026 Nobel Kimya Ödülü, "Asimetrik organik sentezde doğrusal olmayan etkilerin ve otokatalizin keşfi" dolayısıyla Henri B. Kagan ve Kenso Soai'ye verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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