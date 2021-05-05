Teknoloji bağımlılığı nedir? Altıncı duyu organı haline gelen teknolojiyi verimli kullanmanın yolları
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Teknoloji bağımlılığı nedir? Altıncı duyu organı haline gelen teknolojiyi verimli kullanmanın yolları

Teknoloji bağımlılığı nedir? Altıncı duyu organı haline gelen teknolojiyi verimli kullanmanın yolları
Haberler.com / Perihan Kara - Haberler | Haberlercom Özel

Gelişen imkanlar doğrultusunda teknoloji altıncı duyu organımız haline geldi. Bunun sonucu olarak ortaya çıkan bazı sorunlar teknoloji bağımlılığını yaygın hale getirdi. Haberler.com'un Youtube yayında "teknoloji bağımlılığı" konusuna her detayıyla yer veren Simge Ata, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Teknoloji bağımlılığı, modern dünyanın en belirgin problemlerinden biri haline geldi. Elimizde tuttuğumuz, gözümüzün önünden ayırmadığımız tablet, telefon ve bilgisayar gibi teknolojinin son versiyonları, adeta insanın yeni bir uzvu haline geldi.

TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI NEDİR?

Hal böyle olunca teknoloji bağımlılığı konusu da en çok merak edilen konular arasında yer aldı. "Teknoloji bağımlılığı nedir?" sorusundan yola çıkarak bu bağımlığın detaylarına doğru bizi geniş bir yolculuğa çıkaran Simge Ata, sorunun çözüm yöntemlerine de yer verdi.

Bağımlılığın nasıl kontrol altına alınacağı konusuna değinen Simge Ata, en temel ihtiyaç haline gelen teknolojiyi verimli ve sağlıklı biçimde kullanmanın sırlarını açıkladı.

Perihan Kara
Haberler.com
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