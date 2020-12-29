Son dakika 3. sayfa: Tekirdağ polisinden yılbaşı öncesi 'sahte içki' operasyonu
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Son dakika 3. sayfa: Tekirdağ polisinden yılbaşı öncesi 'sahte içki' operasyonu

29.12.2020 15:50 | Son Güncelleme: 29.12.2020 16:12

Son dakika gelişmesine göre Tekirdağ polisinden yılbaşı öncesi 'sahte içki' operasyonu Tekirdağ'da 500 litre sahte içki ele geçirildi Evine içki imalathanesi kurmuş Tekirdağ'da bir eve gerçekleştirilen operasyonda, 500 litre sahte içki ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Tekirdağ polisinden yılbaşı öncesi 'sahte içki' operasyonu

Tekirdağ'da 500 litre sahte içki ele geçirildi

Evine içki imalathanesi kurmuş

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da bir eve gerçekleştirilen operasyonda, 500 litre sahte içki ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Yılbaşı öncesi teyakkuza geçen Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede sahte içki satışına göz açtırmıyor. Kapaklı ilçesi Atatürk mahallesindeki bir eve operasyon gerçekleştiren polis, evin çatı katında galonlar içerisinde ev yapımı rakı ele geçirdi.

Operasyonda 6 galon içerisinde toplam 500 litre sahte içki, içki yapımında kullanılan malzemeler, 1 adet av tüfeği, bir miktar fişek, 1 adet ruhsatsız kuru sıkı silah ve silaha ait 20 adet mermiye el konuldu. Olayla ilgili L.K. adlı bir kişi gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Son dakika 3. sayfa: Tekirdağ polisinden yılbaşı öncesi 'sahte içki' operasyonu
Son dakika 3. sayfa: Tekirdağ polisinden yılbaşı öncesi 'sahte içki' operasyonu
Son dakika 3. sayfa: Tekirdağ polisinden yılbaşı öncesi 'sahte içki' operasyonu
Son dakika 3. sayfa: Tekirdağ polisinden yılbaşı öncesi 'sahte içki' operasyonu
Son dakika 3. sayfa: Tekirdağ polisinden yılbaşı öncesi 'sahte içki' operasyonu
Son dakika 3. sayfa: Tekirdağ polisinden yılbaşı öncesi 'sahte içki' operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN BOLAT

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