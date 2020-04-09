TEKİRDAĞ NKÜ'de, 'İmmün Plazma' çalışmaları sürüyor NKÜ'de, 'İmmün Plazma' çalışmaları sürüyorTEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof.Dr. Mümin Şahin, koronavirüsle mücadele kapsamında 'İmmün Plazma' çalışmaları için kurdukları Sağlık, Araştırma Geliştirme ve Teknoloji Komisyonu'nun çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

NKÜ'de, 'İmmün Plazma' çalışmaları sürüyor

TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof.Dr. Mümin Şahin, koronavirüsle mücadele kapsamında 'İmmün Plazma' çalışmaları için kurdukları Sağlık, Araştırma Geliştirme ve Teknoloji Komisyonu'nun çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mümin Şahin, koronavirüsle mücadele kapsamında 'İmmün Plazma' çalışmalarının sürdüğünü belirterek, sağlık alanında farklı bölümlerden 12 kişilik uzman ekipten oluşan Sağlık, Araştırma Geliştirme ve Teknoloji Komisyonu kurduklarını söyledi. Koronavirüsle mücadele kapsamında üniversite olarak bir şeyler yapmak istediklerini ve komisyondaki hocaların çeşitli projeler hazırladıklarını belirten Şahin, "Burhan Turgut hocamızın İmmün Plazma tedavisi ile ilgili projesi devam ediyor. Diğer hocalarımızın aşı çalışmaları ve farklı yöntemler üzerinde çalışmaları var. Kısa sürede bu çalışmalardan sonuç almak istiyoruz. Arkadaşlarımızın hazırladığı projeleri de bitince TÜBİTAK ve Kalkınma Ajansı'na sunacağız. İnşallah çalışmalardan olumlu sonuç alacağımızı ve üniversite olarak bölgemizde ve ülkemiz de ses getireceğimiz inanıyoruz" diye konuştu.

NKÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Burhan Turgut da Covid-19'un tedavisinde İmmün Plazma'nın şu anda gündemde olduğunu ve en çok umut bağlanan tedavilerden biri olduğunu söyledi. Turgut, "Bu tedavide bu hastalığı yenmiş kişilerin kanının sıvı kısmını alıp bu hastalığı geçirmekte olan hastalarda kullanma yöntemi. Sadece bizim ülkemizde değil Amerika'da gündemde bu uygulamalar. Sağlık Bakanlığı tedavi edici bu yöntemleri plazma ayırma dediğimiz yapabilen kentlere yetki verildi. Bizde bu merkezlerden birisiyiz. Bundan sonra önemli olan iyileşmiş hasta bulmak. Tamamen iyileşmiş ve testlerden geçtikten sonra bir sorun olmayan kişilerden aldığımız örnekler çeşitli aşamalardan geçirildikten sonra hastalarda kullanılacak" dedi.

Kaynak: DHA