Tekirdağ'da trafik kazası: Uzman Çavuş hayatını kaybetti - Haberler
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Tekirdağ'da trafik kazası: Uzman Çavuş hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tekirdağ'da trafik kazası: Uzman Çavuş hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde hafif ticari bir aracın kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında Uzman Çavuş Onur Kartop hayatını kaybetti.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde hafif ticari bir aracın kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında Uzman Çavuş Onur Kartop hayatını kaybetti.

Kaza, sabah erken saatlerde Çerkezköy Otogarı önündeki ışıklarda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 16 SBK 30 plakalı Uzman Çavuş Onur Kartop'un yönetimindeki hafif ticari araç, kırmızı ışıkta bekleyen 59 TJ 083 plakalı Musa G. yönetenindeki kamyona arkadan çarptı. Çarpma sonucu Uzman Çavuş Kartop hurdaya dönen araçta sıkıştı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Kartop itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu bulunduğu yerden çıkartılarak 112 acil sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kartop, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Emniyet ekipleri, kazayla ilgi inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da trafik kazası: Uzman Çavuş hayatını kaybetti

Tekirdağ'da trafik kazası: Uzman Çavuş hayatını kaybetti

Tekirdağ'da trafik kazası: Uzman Çavuş hayatını kaybetti

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