Tefecilik ve uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Tefecilik ve uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

AA - Haberler | Güncel

Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen tefecilik, nitelikli yağma ve uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü cezaevine gönderildi.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen tefecilik, nitelikli yağma ve uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü cezaevine gönderildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere tefecilik, nitelikli yağma ve uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Operasyonda 182 gram metamfetamin, kurusıkı tabanca, buna ait 84 mermi, değişik çaplarda 11 tabanca mermisi, "Glock 17" marka ruhsatsız tabanca ve buna ait 10 mermi, ruhsatsız av tüfeği ve buna ait 18 fişek ile muşta ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.A, İ.E, M.B. ve B.E. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüpheli S.E. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Tefecilik ve uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Tefecilik ve uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Tefecilik ve uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Tefecilik ve uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

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