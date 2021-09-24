TEKİRDAĞ (İHA) - Patlayan su borusu yolları göle çevirdi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında ana su ishale hattındaki su borusu patladı. Patlaktan sızan su, sokakları dereye dönüştürdü.

Çerkezköy Belediye meydanındaki Edip Sokak üzerinde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptığı esnada, kepçe ana isale borusunu patlattı. Patlak nedeniyle akan su belediye meydanı başta olmak üzere Atatürk, Öztrak, Malkoçoğlu ve Güveniş Caddeleri'nde su birikintisi oluşturdu.

Esnaf zor anlar yaşadı

Öte yandan Öztrak Caddesinde yoğunlaşan su nedeniyle bazı sürücüler ilerlemekte zorlandı. Özellikle Edip Sokak üzerinde bulunan esnaf yaşanan patlak nedeniyle zor anlar yaşarken, işyeri sahipleri ve çalışanları suyun iş yerlerine girmemesi için bir dizi önlemler aldı.