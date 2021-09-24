Patlayan su borusu yolları göle çevirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Patlayan su borusu yolları göle çevirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Patlayan su borusu yolları göle çevirdi

Patlayan su borusu yolları göle çevirdi Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında ana su ishale hattındaki su borusu patladı.

TEKİRDAĞ (İHA) - Patlayan su borusu yolları göle çevirdi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında ana su ishale hattındaki su borusu patladı. Patlaktan sızan su, sokakları dereye dönüştürdü.

Çerkezköy Belediye meydanındaki Edip Sokak üzerinde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptığı esnada, kepçe ana isale borusunu patlattı. Patlak nedeniyle akan su belediye meydanı başta olmak üzere Atatürk, Öztrak, Malkoçoğlu ve Güveniş Caddeleri'nde su birikintisi oluşturdu.

Esnaf zor anlar yaşadı

Öte yandan Öztrak Caddesinde yoğunlaşan su nedeniyle bazı sürücüler ilerlemekte zorlandı. Özellikle Edip Sokak üzerinde bulunan esnaf yaşanan patlak nedeniyle zor anlar yaşarken, işyeri sahipleri ve çalışanları suyun iş yerlerine girmemesi için bir dizi önlemler aldı.

Patlayan su borusu yolları göle çevirdi

Patlayan su borusu yolları göle çevirdi

Patlayan su borusu yolları göle çevirdi

İhlas Haber Ajansı / Furkan Bolat - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin
Spor Fatih Terim Abdullah Avcı
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Stefan Kuntz Güzel Sözler Yemek Tarifleri Hakan Binbaşgil Selçuk Bayraktar Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Patlayan su borusu yolları göle çevirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 18:14:54. #1.12#