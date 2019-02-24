Mustafa Şentop'un TBMM Başkanlığı'na Seçilmesi Memleketinde Sevinçle Karşılandı

TBMM'de bugün yapılan başkanlık seçiminde Ak Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, üçüncü turda 336 oy alarak başkanlığa seçildi. Şentop'un başkanlığa seçilmesi memleketi Tekirdağ'da sevinçle karşılandı.

"ÇOK SEVİNDİK VE MUTLU OLDUK"

Şentop'un TBMM Başkanlığı'na seçilmesinden büyük mutluluk duyduklarını belirten bir kişi, "Tekirdağlı olarak çok sevindik ve mutlu olduk. İlimizden böyle birinin çıkması iyi oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Daha iyi hizmetler olur Tekirdağ için güzel hizmetler olur. Kendisi eskiden beri bir siyasetçi,seçilmesini de bekliyorduk. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Mustafa Şentop ve MHP Lideri Devlet Bahçeli...

4 PARTİDEN 4 ADAY

Seçim sürecine ilişkin alınan karar gereğince, bugün Genel Kurul'da Meclis Başkanlığı seçimi yapılıyor. Meclis Başkanlığı için AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, AK Parti İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz, Meclis Başkanlığı'na aday oldu. Şatıroğlu, oylamaya geçilmeden adaylıktan çekildi.

İLK TUR OYLAMA

TBMM Geçici Başkanı Adan'ın seçim süreciyle ilgili bilgilendirme yapmasının ardından, ilk tur oylaması başladı. Birinci tur oylamasının sonucunda, AK Parti Adayı Mustafa Şentop 322, CHP'li Altay 120 oy aldı. Altay'ı 45 oy ile HDP'li Serpil Kemalbay takip ederken İYİ Partili İmam Hüseyin Filiz 35 oy aldı.

Mustafa Şentop ve Binali Yıldırım...

İKİNCİ OYLAMA

TBMM Başkanlığı seçiminin ikinci turunda AK Partili Mustafa Şentop 333, CHP'li Engin Altay 126, HDP'li Serpil Kemalbay 46 ve İYİ Partili İmam Hüseyin Filiz 35 oy aldı.

3'ÜNCÜ TUR'DA ŞENTOP SEÇİLDİ

TBMM Genel Kurulunda üçüncü tur oylamaya 542 milletvekili katıldı. Meclis Başkanlığı seçiminin 3'üncü turunda 336 oy alan Mustafa Şentop, TBMM'nin 29. Başkanı seçildi.

CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay 124, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü 46, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz 33 oy aldı. 3 oy da geçersiz sayıldı.

MUSTAFA ŞENTOP KİMDİR?

Mustafa Şentop, 1968 yılında Tekirdağ'da dünyaya gelmiştir. Öğretim Üyesi, Prof. Dr; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesinde Kamu Hukuku alanında yaptı.

1993 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2002'de doktor, 2005'te doçent, 2011'de profesör oldu. Marmara Üniversitesi dışında birçok üniversitede lisans ve lisans üstü seviyesinde dersler verdi. Marmara Üniversitesinde çeşitli idari görevlerde bulundu. Öğrencilik yıllarından itibaren çeşitli dergilerde yazarlık, yöneticilik ve editörlük; akademik dergilerde yayın kurulu üyeliği, editörlük ve hakemlik yaptı. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezinin (ESAM) İstanbul Başkanlığı görevini yürüttü. 4. ve 5. Olağan Kongrelerde AK Parti MKYK Üyeliğine seçildi ve 2012-2015 yılları arasında Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

24, 25 ve 26. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Anayasa Komisyonu Başkanvekilliği yaptı. 24. Dönemde Anayasa Uzlaşma Komisyonunda AK Parti'yi temsilen görev aldı. 26. Dönemde Anayasa Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü.

Kaynak: DHA