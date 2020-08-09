Tekirdağ'da minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 10 yaralı
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Tekirdağ'da minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 10 yaralı

TEKİRDAĞ'da, minibüsle hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 10 yaralı
09.08.2020 19:56 | Son Güncelleme: 09.08.2020 20:46

TEKİRDAĞ'da, minibüsle hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. 

Kaza, akşam saatlerinde merkez Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi Topağaç mevkiinde meydana geldi. Kumbağ yönüne giden Hamza O. yönetimindeki 34 BVN 410 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Ahmet T.'nin kullandığı 10 CAV 53 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada iki araçtaki 10 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve kaza kırım ekipleri sevk edildi. Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından sağlık görevlilerince Tekirdağ Devlet Hastanesi ve Namık Kemal Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.Kaza nedeniyle tatilcilerin yoğun olarak kullandığı Kumbağ yolu, kent merkezine doğru bir süreliğine ulaşıma kapandı. Araçların çekilmesinin ardından yol yeniden açıldı.


Kaynak: DHA

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