Tekirdağ'da kaybolmaya yüz tutan sepetçilik kadınların ellerinde hayat buluyor

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğünce açılan kurslarda kadınlar kaybolmaya yüz tutan sepetçiliği yaşatıyor.

Müdürlüğün atölyesinde açılan sepetçilik kursunu başarıyla tamamlayan 10 kadının farklı tekniklerle ürettiği sepetler ilgi çekiyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, sepetlerin Tekirdağ'ın önemli tarım ürünlerinden kiraz ve üzüm hasadında da kullanılacağını söyledi.

Unutulmaya yüz tutan değerlerin yaşatılması gerektiğini ifade eden Hacıoğlu, "Mirasımızı sadece yaşatmak değil gelecek kuşaklara da aktarmak istiyoruz. Kadınlarımız kurslara katılarak somut olmayan kültürel mirasımız sepetçiliği yaşatıyor. Sepetçilik kadınlarımızın elinde hayat buluyor. Aynı zamanda bu ürünleri satıp evlerine ekonomik katkıda bulunabilecekler." diye konuştu.

Kurs eğitmeni Münevver Yıldırım Satılmış da sepetçiliğin önemli bir değer olduğunu ve gelecek nesillere aktarılması gerektiğini dile getirdi.

Ürettikleri sepetleri makrome ile kombine ettiklerini anlatan Satılmış, "Bunlar taşımacılıkta kullanan sepetler değil, daha dekoratif, daha modern, farklı yerlerde kullanabileceğiniz ürünler. Kursiyerler hem hobi amaçlı kursa katılıyorlar hem de daha sonra bu ürünlerin satışını yapacaklar. Sanatımızı yaşatmaya çalışıyoruz güzel işler çıkıyoruz. İnşallah devamı da gelecek." ifadelerini kullandı.