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Dünya Kadınlar Günü, Osmanlı Mahallesi, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel

Tekirdağ'da 'Kadınlar Kahvesi' açıldı

Tekirdağ'da 'Kadınlar Kahvesi' açıldıTEKİRDAĞ'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kırsal Osmanlı Mahallesi'nde 'Kadınlar Kahvesi' açıldı.

08.03.2020 14:05 | Son Güncelleme: 08.03.2020 14:10
Tekirdağ'da 'Kadınlar Kahvesi' açıldı

Tekirdağ'da 'Kadınlar Kahvesi' açıldı

TEKİRDAĞ'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kırsal Osmanlı Mahallesi'nde 'Kadınlar Kahvesi' açıldı. Muhtar Hasan Önbey, Kadınlar Günü'nü kutlayarak, "Biz kadınlarımıza çok önem veriyoruz" dedi.

Tekirdağ'da, Süleymanpaşa Belediyesi ve Süleymanpaşa Kent Konseyi ortaklığıyla Dünya Kadınlar Günü'nde Osmanlı Mahallesi'nde 'Kadınlar Kahvesi' açıldı. Kurdele kesilerek açılan kahvede ilk kahvaltılarını yapan kadınlara, karanfil ve hediye dağıtıldı. Mahallerinde kendilerine özel kahve açılmasından mutluluk duyduklarını belirten kadınlar, bundan sonra kahvede toplanacaklarını söyledi.

Osmanlı Mahallesi'nin muhtarı Hasan Önbey ise Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, "Bundan sonra kadınlarımız için neler yapabiliriz; şimdi arkadaşlarla onu düşüneceğiz. Desteğinden dolayı Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ve ekibine teşekkür ederim. Bundan sonra daha güzel olacak, biz kadınlarımıza çok önem veriyoruz" dedi.

Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Şenol Karaküçük ise kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayıp, mekanın hayırlı olmasını diledi.

Tekirdağ'da 'Kadınlar Kahvesi' açıldı

Kaynak: DHA

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Tekirdağ'da 'Kadınlar Kahvesi' açıldı

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