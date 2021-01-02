İş yerinden at arabalarıyla yapılan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı
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İş yerinden at arabalarıyla yapılan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

02.01.2021 16:09 | Son Güncelleme: 02.01.2021 16:25

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir fabrikadan at arabasıyla yapılan hırsızlık, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir fabrikadan at arabasıyla yapılan hırsızlık, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Camiatik Mahallesi Malkara Devlet Hastanesi yolunda yedek parça üreten bir iş yerine gelen şüpheliler, tonlarca demir parçasını at arabalarına yükleyerek bölgeden ayrıldı.

Hırsızlık, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine iş yerine gelen polis, görüntüleri izledikten sonra şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İş yerinin sahibi Müjdat Duratimur, gazetecilere yaptığı açıklamada, imalatını gerçekleştirdikleri yedek parça ve malzemeleri dışarıda istiflediklerini söyledi.

Duratimur, "İki at arabasıyla gelen 7-8 kişilik grup, sokağa çıkma kısıtlamasını da fırsat bilerek bu parça ve malzemeleri çalmışlar. 4-5 ton civarında malzemenin çalındığını tahmin ediyorum." dedi.

İş yerinden at arabalarıyla yapılan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı
İş yerinden at arabalarıyla yapılan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı
İş yerinden at arabalarıyla yapılan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı
İş yerinden at arabalarıyla yapılan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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