Tekirdağ'da fabrikadan yayılan kimyasal 8 kişiyi zehirledi

20.09.2019 00:19

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir fabrikadan yayılan kimyasal nedeniyle 8 kişi zehirlendi. Zehirlenen işçiler Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırdı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay, Çerkezköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan 8 işçi yayılan kimyasal nedeniyle zehirlendi. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, zehirlenen işçileri Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırdı. İşçilerin tedavileri sürerken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA