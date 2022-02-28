Tekirdağ'da evde horoz dövüştüren 8 kişiye 13 bin lira ceza uygulandı - Haberler

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Tekirdağ'da evde horoz dövüştüren 8 kişiye 13 bin lira ceza uygulandı

AA, Uğur Arslan - Güncel
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Tekirdağ'da evde horoz dövüştüren 8 kişiye 13 bin lira ceza uygulandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde evde horoz dövüştürürken suçüstü yakalanan 8 kişiye 13 bin lira ceza yazıldı.

KAPAKLI, TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde evde horoz dövüştürürken suçüstü yakalanan 8 kişiye 13 bin lira ceza yazıldı.

Karaağaç Mahallesi'nde evde horoz dövüşü yaptırıldığı ihbarını değerlendiren Kapaklı Jandarma Komutanlığı ekipleri, gerçekleştirdikleri baskında horoz dövüştüren 8 kişiyi suçüstü yakaladı.

V.O, H.O, A.O, Y.D, M.Ü, M.K, S.B. ve S.B'ye 13 bin lira idari para cezası kesildi, ayrıca kumar oynama suçundan idari yaptırım cezası uygulandı.

Evden alınan 4 horoz, Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edilmek üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne götürüldü.?

AA / Uğur Arslan - Güncel

Münir Karaloğlu, Karaağaç, Tekirdağ, Kapaklı, Güncel, Haberler

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