Tekirdağ'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
08.09.2020 01:23 | Son Güncelleme: 08.09.2020 01:32
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
İlker Helvacı'nın (29) kullandığı 34 BLA 904 plakalı otomobil, Kadıköy Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarındaki yağmur suyu giderine devrildi.
Haber verilmesiyle olay yerine polis, jandarma, sağlık ve kaza kırım ekibi sevk edildi.
Ekipler yaralı sürücü Helvacı'yı araçtan çıkarıldı.
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdehalenin ardından Helvacı, ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA