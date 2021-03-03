Tekirdağ'da dere yatağında çuvalın içinde telef olmuş köpek bulundu

Malkara ilçesinde dere yatağında bir çuvalın içinde telef olmuş köpek bulundu.

Hacıevhat Mahallesi Boyacı Çeşme mevkisindeki dere yatağında ağzı bağlı çuval görenler durumu belediye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, çuvalda telef olmuş köpek bulunduğunu belirledi.

Malkara Belediyesi ekipleri yaptıkları araştırmada, köpeğin çevredeki bir çiftlik sahibinin olduğunu, öldükten sonra çuvala konularak dere yatağına atıldığını tespit etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Eral