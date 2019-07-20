Tekirdağ'da bidon bidon kaçak içki ele geçirildi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ergene ilçesinde kaçak içki üretimi yapıldığı belirlenen çiftliğe drone destekli operasyon düzenledi.

VARİLLERE DOLDURULMUŞ KAÇAK İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Çiftlikte arama yapan ekipler, varillere doldurulmuş 1070 litre kaçak içki ve imalatında kullanılan 1500 litre şıra ile imalat malzemeleri ele geçirildi. Olayla ilgili çiftlik sahibi M.K. gözaltına alındı.