Tekirdağ'da bağ bozumu heyecanı
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Tekirdağ'da bağ bozumu heyecanı

Tekirdağ'da bağ bozumu heyecanı
Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde bağ bozumu ve üzüm çeşidi tanıtım etkinliği düzenlendi.

TEKİRDAĞ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde bağ bozumu ve üzüm çeşidi tanıtım etkinliği düzenlendi.

Türkiye'de bağcılık merkezi konumunda olan ve bin 400'den fazla yerli üzüm çeşidini milli koleksiyon bağında barındıran Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde bağ bozumu ve üzüm çeşidi tanıtım etkinliği düzenlendi. Etkinliğe, Tekirdağ Vali Yardımcısı Murat Eren, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Ali Kiracı ile çok sayıda davetli katıldı. Halk oyunları ekibinin gösterileriyle başlayan etkinlikte, ülkenin dört bir yanındaki bağlardan getirilerek, koleksiyon bağlarda koruma altına alınan onlarca üzüm çeşidi tanıtıldı. Davetliler, üzümlerden tek tek tadarak, bağ alanına geçti. Burada üzüm kesen konuklar, bağ bozumu etkinliği gerçekleştirdi.

Tekirdağ Vali Yardımcısı Murat Eren, tarımın milli gelire ve istihdama katkı, sanayi sektörünün ham madde ihtiyacının karşılanması, ihracata katkının da aralarında bulunduğu nedenlerle vazgeçilmez bir sektör olduğunu söyledi. Eren, "Türkiye, bağ alanı ve üzüm üretimi bakımından dünyanın önde gelen ülkeleri arasındadır. Türkiye topraklarındaki uygun bağ ekolojisi, zengin asma biyoçeşitliliği, toplumun yüksek bağcılık deneyimi ve tarihsel kültürü ile bağcılık alanında önemli büyük ülkeler arasında yer alıyor. Bağcılık Trakya bölgesinde ve ilimizde yaygın üretimi olan ürünlerden biri. Dünya bağcılık için elverişli kuşak içerisinde yer alan Trakya, üzüm suyu üretiminde Türkiye'nin belli başlı bölgelerinden birisidir" dedi. 

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Ali Kiracı, bağ bozumlarının dünyada da önemli bir etkinlik olduğunu belirterek, "Bir yıl boyunca yapılan üretim faaliyetlerinin semeresinin görüleceği ve çıktısının üreticilere gelir sağlayacağı bu etkinlik, hep mutlu bir şekilde kutlanan bir etkinlik. Dolayısıyla ilimiz içinde önemli bir etkinlik. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğümüzün 30'uncu kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştiriyoruz. Aslında bu etkinliği her yıl Eylül ayının ortasına kadar gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla bu her bağcı için olduğu gibi ilimiz içinde enstitümüz içinde önemli bir gün" diye konuştu.


Tekirdağ'da bağ bozumu heyecanı
Tekirdağ'da bağ bozumu heyecanı
Tekirdağ'da bağ bozumu heyecanı
Tekirdağ'da bağ bozumu heyecanı
Tekirdağ'da bağ bozumu heyecanı
Tekirdağ'da bağ bozumu heyecanı
Tekirdağ'da bağ bozumu heyecanı
Tekirdağ'da bağ bozumu heyecanı
Tekirdağ'da bağ bozumu heyecanı
Tekirdağ'da bağ bozumu heyecanı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın

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