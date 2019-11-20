Tekirdağ'da asayiş
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Tekirdağ'da asayiş

Marmaraereğlisi ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

20.11.2019 11:54 | Son Güncelleme: 20.11.2019 11:54
Tekirdağ'da asayiş

ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri, şüphe üzerine bir ticari taksiyi durdurdu.

Ekipler araçta, çalıntı olduğu belirlenen 3 LCD ekran televizyon ve 2 kombi buldu.

Gözaltına alınan B.İ. ve P.K'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Çorlu'da uyuşturucu operasyonu

Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Silahtarağa Mahallesi'nde uyuşturucu satışı ve kullanımı yapıldığı iddia edilen adrese operasyon düzenledi.


Bir miktar kullanıma hazır uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.


Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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