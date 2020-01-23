Tekirdağ'da 8 düzensiz göçmen yakalandı
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Tekirdağ'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış hazırlığındaki 8 düzensiz göçmen yakalandı.

23.01.2020 18:16 | Son Güncelleme: 23.01.2020 18:48
Tekirdağ'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

'ın ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış hazırlığındaki 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Malkara Komutanlığı ekipleri, Mahallesi'nde yol kenarında bir grubu fark etti.

Kontrollerde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki Bangladeş uyruklu 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
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