Tekirdağ'da 75 bin kaçak makaron ele geçirildi - Haberler
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Tekirdağ'da 75 bin kaçak makaron ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tekirdağ'da 75 bin kaçak makaron ele geçirildi

Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda durdurulan şüpheli bir araçta yapılan aramada, 75 bin adet bandrolsüz dolu makaron ele geçirildi.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda durdurulan şüpheli bir araçta yapılan aramada, 75 bin adet bandrolsüz dolu makaron ele geçirildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğünce kaçakçılık suçlarının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada, 75 bin adet bandrolsüz dolu makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli 2 şahıs hakkında 5607 SKM suçundan işlem yapıldı. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, Tekirdağ, 3. Sayfa, Haberler

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