Tekirdağ'da 480 litre sahte içki ele geçirildi - Haberler
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Tekirdağ'da 480 litre sahte içki ele geçirildi

Tekirdağ'da 480 litre sahte içki ele geçirildi
AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde polis ekiplerince bazı adreslerde 480 litre sahte içki ele geçirildi.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Saray ilçesinde polis ekiplerince bazı adreslerde 480 litre sahte içki ele geçirildi.

Saray Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede 3 yerde sahte içki üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adreslerde yapılan aramada 480 litre el yapımı içki ve yapımında kullanılan malzeme ile çok sayıda boş şişe ele geçirildi.

Şüpheli 3 kişi hakkında, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.

Tam da denetimin olduğu gün! Çorum'da 5 vatandaşımızı daha sahte içkiye kurban verdik

Tam da denetimin olduğu gün! Çorum'da 5 vatandaşımızı daha sahte içkiye kurban verdik

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri

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