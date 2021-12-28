Tekirdağ'da 480 litre sahte içki ele geçirildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Saray ilçesinde polis ekiplerince bazı adreslerde 480 litre sahte içki ele geçirildi.

Saray Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede 3 yerde sahte içki üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adreslerde yapılan aramada 480 litre el yapımı içki ve yapımında kullanılan malzeme ile çok sayıda boş şişe ele geçirildi.

Şüpheli 3 kişi hakkında, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri

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